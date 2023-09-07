В окупованих Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками та військовими

https://racurs.ua/ua/n187008-v-okupovanyh-oleshkah-pidirvaly-avto-z-fsb-shnykamy-ta-viyskovymy-video.html

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома співробітниками ФСБ рф та військовими, які катували українців.

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Про це розповіли джерела УП в СБУ.

У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший — у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто — поранені.

Співрозмовники УП повідомляють, що до вибуху причетна Служба безпеки.