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В окупованих Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками та військовими
В окупованих Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками та військовими (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187008-v-okupovanyh-oleshkah-pidirvaly-avto-z-fsb-shnykamy-ta-viyskovymy-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома співробітниками ФСБ рф та військовими, які катували українців.
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Про це розповіли джерела УП в СБУ.
У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший — у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто — поранені.
Співрозмовники УП повідомляють, що до вибуху причетна Служба безпеки.
Підірвані фсбшники «працювали» в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заразом — щоб катувати українців.