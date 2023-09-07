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В окупованих Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками та військовими

В окупованих Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками та військовими (ВІДЕО)

7 вер 2023, 19:35
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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома співробітниками ФСБ рф та військовими, які катували українців.


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Про це розповіли джерела УП в СБУ.

У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший — у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто — поранені.

Співрозмовники УП повідомляють, що до вибуху причетна Служба безпеки.

Підірвані фсбшники «працювали» в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і заразом — щоб катувати українців.

Джерело: Ракурс


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