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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Офис генерального прокурора

Рашисты из артиллерии обстреляли пограничное село на Черниговщине, есть раненый (ФОТО)

9 сен 2023, 18:02
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Російські загарбники сьогодні, 9 вересня, вранці з артилерії обстріляли прикордонне село Костобобрів Семенівської ОТГ Чернігівської області.


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В результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Офіс генерального прокурора

Источник: Ракурс


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