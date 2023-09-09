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Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Офіс генерального прокурора
Рашисти з артилерії обстріляли прикордонне село на Чернігівщині, є поранений (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187079-rashysty-z-artyleriyi-obstrilyaly-prykordonne-selo-na-chernigivschyni-ie-poranenyy-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 вересня, вранці з артилерії обстріляли прикордонне село Костобобрів Семенівської ОТГ Чернігівської області.
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В результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Також пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.
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