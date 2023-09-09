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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Офіс генерального прокурора

Рашисти з артилерії обстріляли прикордонне село на Чернігівщині, є поранений (ФОТО)

9 вер 2023, 18:02
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Російські загарбники сьогодні, 9 вересня, вранці з артилерії обстріляли прикордонне село Костобобрів Семенівської ОТГ Чернігівської області.


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В результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя. Його доставлено до лікарні, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Офіс генерального прокурора

Джерело: Ракурс


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