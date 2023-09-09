Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение командного пункта рашистов, скриншот видео

Дрон пограничников попал в командный пункт рашистов на Купянском направлении (ВИДЕО)

9 сен 2023, 19:39
999

На Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога.


.

Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який «тихенько» зробив свою справу, — вказано в описі відео. — Як результат — пошкоджений позашляховик та частина будівлі.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе заходить на ціль, після чого лунає потужний вибух.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров