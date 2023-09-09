Уничтожение командного пункта рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n187082-dron-pogranichnikov-popal-v-komandnyy-punkt-rashistov-na-kupyanskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога.

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Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який «тихенько» зробив свою справу, — вказано в описі відео. — Як результат — пошкоджений позашляховик та частина будівлі.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе заходить на ціль, після чого лунає потужний вибух.