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Ракурс
Знищення командного пункту рашистів, скріншот відео

Дрон прикордонників влучив у командний пункт рашистів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)

9 вер 2023, 19:39
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На Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога.


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Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який «тихенько» зробив свою справу, — вказано в описі відео. — Як результат — пошкоджений позашляховик та частина будівлі.

На відео можна побачити, як дрон-камікадзе заходить на ціль, після чого лунає потужний вибух.

Джерело: Ракурс


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