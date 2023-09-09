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Знищення командного пункту рашистів, скріншот відео
Дрон прикордонників влучив у командний пункт рашистів на Куп’янському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187082-dron-prykordonnykiv-vluchyv-u-komandnyy-punkt-rashystiv-na-kup-yanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки прикордонники штурмової бригади «Сталевий кордон» «Гвардії наступу» виявили командний пункт ворога.
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Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Туди одразу ж направився дрон-камікадзе, який «тихенько» зробив свою справу, — вказано в описі відео. — Як результат — пошкоджений позашляховик та частина будівлі.
На відео можна побачити, як дрон-камікадзе заходить на ціль, після чого лунає потужний вибух.
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