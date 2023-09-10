Защитники Украины ликвидировали уже более 268 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187088-490-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 268 тис. 630 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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