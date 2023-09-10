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Защитники Украины ликвидировали уже более 268 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
490 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187088-490-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 268 тис. 630 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 554 танки;
- 8 тис. 755 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
- 760 одиниць РСЗВ;
- 509 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 593 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 455 крилатих ракет;
- 19 кораблів/катерів;
- 8 тис. 338 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 872 одиниці спеціальної техніки.
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