Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали уже более 268 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

490 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

10 сен 2023, 08:42
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 268 тис. 630 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 554 танки;
  • 8 тис. 755 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
  • 760 одиниць РСЗВ;
  • 509 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 593 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 455 крилатих ракет;
  • 19 кораблів/катерів;
  • 8 тис. 338 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 872 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров