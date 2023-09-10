Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 268 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

490 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 вер 2023, 08:42
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 268 тис. 630 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 490 осіб. Про це сьогодні, 10 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 554 танки;
  • 8 тис. 755 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 811 одиниць артилерійських систем;
  • 760 одиниць РСЗВ;
  • 509 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 593 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 455 крилатих ракет;
  • 19 кораблів/катерів;
  • 8 тис. 338 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 872 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів