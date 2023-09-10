Житель Харьковщины подорвался на мине во время кошения травы

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Харьковской области местный житель подорвался на мине «Лепесток» во время кошения травы, фото: «Ковровские вести»
Житель Харьковщины подорвался на мине во время кошения травыhttps://racurs.ua/n187095-jitel-harkovschiny-podorvalsya-na-mine-vo-vremya-kosheniya-travy.htmlРакурс
На Харківщині 61-річний чоловік підірвався на міні типу «Пелюстка», на яку наступив під час косіння трави.
.
Інцидент стався вчора, 9 вересня, близько 12.00 у селі Тернова, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалого госпіталізували з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.
Зазначається, що на Харківщині впродовж 9 вересня піротехніки ДСНС провели обстеження близько 4,3 га території (з них 4 тис. 280 кв. м за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач та два приватних домогосподарства).
В результаті саперами було виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
Читайте также
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
SAP Украина: отрезанная конечность
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...