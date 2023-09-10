Житель Харківщини підірвався на міні під час косіння трави

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На Харківщині місцевий житель підірвався на міні «Пелюстка» під час косіння трави, фото: «Ковровские вести»
Житель Харківщини підірвався на міні під час косіння травиhttps://racurs.ua/ua/n187095-jytel-harkivschyny-pidirvavsya-na-mini-pid-chas-kosinnya-travy.htmlРакурс
На Харківщині 61-річний чоловік підірвався на міні типу «Пелюстка», на яку наступив під час косіння трави.
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Інцидент стався вчора, 9 вересня, близько 12.00 у селі Тернова, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалого госпіталізували з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.
Зазначається, що на Харківщині впродовж 9 вересня піротехніки ДСНС провели обстеження близько 4,3 га території (з них 4 тис. 280 кв. м за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач та два приватних домогосподарства).
В результаті саперами було виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
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