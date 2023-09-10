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Ракурс
На Харківщині місцевий житель підірвався на міні «Пелюстка» під час косіння трави, фото: «Ковровские вести»

Житель Харківщини підірвався на міні під час косіння трави

10 вер 2023, 12:28
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На Харківщині 61-річний чоловік підірвався на міні типу «Пелюстка», на яку наступив під час косіння трави.


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Інцидент стався вчора, 9 вересня, близько 12.00 у селі Тернова, повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

У ДСНС Харківщини зазначають, що постраждалого госпіталізували з діагнозом вибухова травма та рвана рана правої стопи.

Зазначається, що на Харківщині впродовж 9 вересня піротехніки ДСНС провели обстеження близько 4,3 га території (з них 4 тис. 280 кв. м за допомогою машин механізованого розмінування, 5,2 км ліній електропередач та два приватних домогосподарства).

В результаті саперами було виявлено та знешкоджено 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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