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Уничтожение пункта управления дронами, скриншот видео
ВСУ уничтожили российский пункт управления дронами на левобережье Херсонщины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187099-vsu-unichtojili-rossiyskiy-punkt-upravleniya-dronami-na-levobereje-hersonschiny-video.htmlРакурс
Сили оборони півдня України знищили ворожий пункт управління безпілотниками Zala та «Ланцет» на Херсонщині.
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Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони.
Знищення пункту управління безпілотними літальними апаратами на лівобережній Херсонщині, — вказано в описі відео. — Влучно і чітко, аби не було звідки і чим.
На відео можна побачити, як по виявленому з повітря пункту управління дронами, котрий рашисти замаскували у місцевій рослинності, завдається влучний удар.
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