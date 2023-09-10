Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення пункту управління дронами, скріншот відео
ЗСУ знищили російський пункт управління дронами на лівобережжі Херсонщини (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187099-zsu-znyschyly-rosiyskyy-punkt-upravlinnya-dronamy-na-livoberejji-hersonschyny-video.htmlРакурс
Сили оборони півдня України знищили ворожий пункт управління безпілотниками Zala та «Ланцет» на Херсонщині.
.
Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони.
Знищення пункту управління безпілотними літальними апаратами на лівобережній Херсонщині, — вказано в описі відео. — Влучно і чітко, аби не було звідки і чим.
На відео можна побачити, як по виявленому з повітря пункту управління дронами, котрий рашисти замаскували у місцевій рослинності, завдається влучний удар.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...