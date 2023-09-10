Знищення пункту управління дронами, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n187099-zsu-znyschyly-rosiyskyy-punkt-upravlinnya-dronamy-na-livoberejji-hersonschyny-video.html

Ракурс

Сили оборони півдня України знищили ворожий пункт управління безпілотниками Zala та «Ланцет» на Херсонщині.

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Відповідне відео сьогодні, 10 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сил оборони.

Знищення пункту управління безпілотними літальними апаратами на лівобережній Херсонщині, — вказано в описі відео. — Влучно і чітко, аби не було звідки і чим.

На відео можна побачити, як по виявленому з повітря пункту управління дронами, котрий рашисти замаскували у місцевій рослинності, завдається влучний удар.