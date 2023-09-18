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Подлодка «Ростов-на-Дону» пострадала в результате украинского ракетного удара, фото: Defense Express
«Ростов» последует за «Москвой» — появились фото повреждений российской субмариныhttps://racurs.ua/n187380-rostov-posleduet-za-moskvoy-poyavilis-foto-povrejdeniy-rossiyskoy-submariny.htmlРакурс
В інтернеті з’явилися фото пошкоджень, яких зазнав російський підводний човен «Ростов-на-Дону» внаслідок ракетної атаки в ніч на 13 вересня.
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Про це повідомляє видання Defense Express.
На опублікованих знімках помітні великі пробоїни в носовій частині та по центру корпусу підводного човна.
Зазначається, що ці пошкодження настільки великі, що ставлять під сумнів взагалі можливість відновлення підводного човна:
- настільки масштабні пошкодження в носовій частині означають, що можуть бути знищеними всі елементи озброєння, зокрема торпедні апарати, з яких можуть запускатись крилаті ракети «Калібр», та системи управління вогнем;
- ураження в центральній частині корпусу може означати, що знищеними можуть бути всі органи управління кораблем та навіть відсік, де розміщується акумуляторна батарея.
Масштаб пошкоджень такий, що в подальшій долі російської субмарини «Ростов-на-Дону» може бути лише два варіанти — або відбудова корабля «з нуля», або ж більш ймовірне списання як «донора запчастин» для інших підводних човнів в строю чф рф, — наголошує видання.
Джерело: Defense Express
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