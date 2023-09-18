Підводний човен «Ростов-на-Дону» постраждав внаслідок українського ракетного удару, фото: Conflict Intelligence Team

https://racurs.ua/ua/n187380-rostov-pide-vslid-za-moskvou-z-yavylysya-foto-poshkodjen-rosiyskoyi-submaryny.html

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В інтернеті з’явилися фото пошкоджень, яких зазнав російський підводний човен «Ростов-на-Дону» внаслідок ракетної атаки в ніч на 13 вересня.

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Про це повідомляє видання Defense Express.

На опублікованих знімках помітні великі пробоїни в носовій частині та по центру корпусу підводного човна.

Зазначається, що ці пошкодження настільки великі, що ставлять під сумнів взагалі можливість відновлення підводного човна:

настільки масштабні пошкодження в носовій частині означають, що можуть бути знищеними всі елементи озброєння, зокрема торпедні апарати, з яких можуть запускатись крилаті ракети «Калібр», та системи управління вогнем;

ураження в центральній частині корпусу може означати, що знищеними можуть бути всі органи управління кораблем та навіть відсік, де розміщується акумуляторна батарея.

Масштаб пошкоджень такий, що в подальшій долі російської субмарини «Ростов-на-Дону» може бути лише два варіанти — або відбудова корабля «з нуля», або ж більш ймовірне списання як «донора запчастин» для інших підводних човнів в строю чф рф, — наголошує видання.

Джерело: Defense Express