ГУР говорит, что "народный спутник" помог уничтожить корабли "Минск" и "Ростов"

https://racurs.ua/n187446-gur-govorit-chto-narodnyy-sputnik-pomog-unichtojit-korabli-minsk-i-rostov.html

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«Народний супутник» ICEYE допоміг захисникам України реалізувати завдання із завдання ударів по кораблю та підводному човну російського флоту у Севастопольській бухті.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Там нагадали, що торік волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

Упродовж цього року «народний супутник» приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу — його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки, — йдеться у повідомленні.

Супутник ICEYE зіграв важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому «Дягілєво» у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також «працювали» українські захисники.