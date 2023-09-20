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ГУР каже, що “народний супутник” допоміг знищити човни “Мінськ” і “Ростов”

ГУР каже, що «народний супутник» допоміг знищити човни «Мінськ» і «Ростов»

20 вер 2023, 13:51
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«Народний супутник» ICEYE допоміг захисникам України реалізувати завдання із завдання ударів по кораблю та підводному човну російського флоту у Севастопольській бухті.


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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Там нагадали, що торік волонтери передали українським розвідникам космічний апарат ICEYE.

Упродовж цього року «народний супутник» приніс безліч користі у нашій боротьбі за свободу — його можливості дозволяють нам щодня отримувати критично важливі для бойових операцій розвідувальні дані та спалювати тонни ворожої смертоносної техніки, — йдеться у повідомленні.

Супутник ICEYE зіграв важливу роль в ударі по Севастопольській бухті 13 вересня, коли були знищені російський десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

Окрім того, ГУР оприлюднило знімки аеродрому «Дягілєво» у Рязанській області та позицій російської ППО в Бєлгородській області, по яких також «працювали» українські захисники.

Джерело: Ракурс


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