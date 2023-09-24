Защитники Украины ликвидировали уже более 275 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n187584-390-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 275 тис. 850 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 390 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

4 тис. 662 танки;

8 тис. 914 бойових броньованих машин;

6 тис. 233 одиниці артилерійських систем;

789 одиниць РСЗВ;

531 одиницю засобів ППО;

315 літаків;

316 гелікоптерів;

4 тис. 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1 тис. 518 крилатих ракет;

20 кораблів/катерів;

один підводний човен;

8 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

914 одиниць спеціальної техніки.