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Защитники Украины ликвидировали уже более 275 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
390 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n187584-390-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 275 тис. 850 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 390 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 662 танки;
- 8 тис. 914 бойових броньованих машин;
- 6 тис. 233 одиниці артилерійських систем;
- 789 одиниць РСЗВ;
- 531 одиницю засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 518 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 914 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — зазначають у Генштабі.
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