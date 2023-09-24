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Защитники Украины ликвидировали уже более 275 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

390 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

24 сен 2023, 08:17
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 275 тис. 850 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 390 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 662 танки;
  • 8 тис. 914 бойових броньованих машин;
  • 6 тис. 233 одиниці артилерійських систем;
  • 789 одиниць РСЗВ;
  • 531 одиницю засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 518 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 8 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 914 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — зазначають у Генштабі.

Источник: Ракурс


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