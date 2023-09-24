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Захисники України ліквідували вже понад 275 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
390 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n187584-390-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 275 тис. 850 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 390 осіб. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 662 танки;
- 8 тис. 914 бойових броньованих машин;
- 6 тис. 233 одиниці артилерійських систем;
- 789 одиниць РСЗВ;
- 531 одиницю засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 888 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 518 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 734 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 914 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — зазначають у Генштабі.
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