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Ракурс
Российский беспилотник приземлили на Харьковщине, фото: Госпогранслужба

На Харьковщине приземлили начиненный взрывчаткой российский беспилотник (ФОТО)

24 сен 2023, 14:29
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На Харківщині військовослужбовці 4-го прикордонного загону за допомогою антидронової рушниці приземлили російський дрон-камікадзе, начинений вибухівкою.


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Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Помітивши небезпечний об'єкт на висоті до 50 метрів, що стрімко наближався, прикордонники застосували антидронову рушницю та посадили дрон-камікадзе, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень бійці 4-го прикордонного загону збили або перехопили вже четвертий дрон, нашпигований вибухівкою.

Російський безпілотник приземлили на Харківщині, фото: Держприкордонслужба

Источник: Ракурс


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