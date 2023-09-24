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Російський безпілотник приземлили на Харківщині, фото: Держприкордонслужба
На Харківщині приземлили начинений вибухівкою російський безпілотник (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187596-na-harkivschyni-pryzemlyly-nachynenyy-vybuhivkou-rosiyskyy-bezpilotnyk-foto.htmlРакурс
На Харківщині військовослужбовці 4-го прикордонного загону за допомогою антидронової рушниці приземлили російський дрон-камікадзе, начинений вибухівкою.
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Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Помітивши небезпечний об'єкт на висоті до 50 метрів, що стрімко наближався, прикордонники застосували антидронову рушницю та посадили дрон-камікадзе, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за минулий тиждень бійці 4-го прикордонного загону збили або перехопили вже четвертий дрон, нашпигований вибухівкою.
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