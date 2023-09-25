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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері завдали авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині, поціливши у п’ятиповерховий будинок.
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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Росіяни знищили ще один будинок в Авдіївці. Сьогодні ввечері вони завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у п’ятиповерхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка, — зазначив Мороз.
Він додав, що наслідки цієї атаки ретельно задокументовані й у майбутньому будуть використані проти росії у міжнародному трибуналі.
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