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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Авдеевке, фото: Игорь Мороз

Рашисты нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (ФОТО)

25 сен 2023, 22:45
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Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері завдали авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині, поціливши у п’ятиповерховий будинок.


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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Росіяни знищили ще один будинок в Авдіївці. Сьогодні ввечері вони завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у п’ятиповерхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка, — зазначив Мороз.

Він додав, що наслідки цієї атаки ретельно задокументовані й у майбутньому будуть використані проти росії у міжнародному трибуналі.

Наслідки російського авіаудару по Авдіївці, фото: Ігор Мороз

Источник: Ракурс


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