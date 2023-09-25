Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Авдіївці, фото: Ігор Мороз

Рашисти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Авдіївці (ФОТО)

25 вер 2023, 22:45
999

Російські загарбники сьогодні, 25 вересня, ввечері завдали авіаракетного удару по Авдіївці на Донеччині, поціливши у п’ятиповерховий будинок.


.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Росіяни знищили ще один будинок в Авдіївці. Сьогодні ввечері вони завдали по місту авіаракетного удару — поцілили у п’ятиповерхівку. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Будинок тепер фактично непридатний для життя, як і вся Авдіївка, — зазначив Мороз.

Він додав, що наслідки цієї атаки ретельно задокументовані й у майбутньому будуть використані проти росії у міжнародному трибуналі.

Наслідки російського авіаудару по Авдіївці, фото: Ігор Мороз

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів