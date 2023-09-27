Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты чаще грабят жителей временно оккупированных территорий, фото: GuildHall

На оккупированных территориях учащаются случаи грабежей гражданского населения — ЦНС

27 сен 2023, 18:54
999

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зросла кількість випадків пограбування місцевих жителів з боку представників окупаційних військ.


.

Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям — місцевих жителів звинувачують у «нелояльності» та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їхні помешкання.

Причиною тому, крім «загадковості російської душі», є низька дисципліна в зс рф через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства, — наголошують у ЦНС. — В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в кремль, адже в регіоні й так панують «антиросійські настрої».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров