Рашисты чаще грабят жителей временно оккупированных территорий, фото: GuildHall

https://racurs.ua/n187703-na-okkupirovannyh-territoriyah-uchaschautsya-sluchai-grabejey-grajdanskogo-naseleniya-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зросла кількість випадків пограбування місцевих жителів з боку представників окупаційних військ.

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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям — місцевих жителів звинувачують у «нелояльності» та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їхні помешкання.