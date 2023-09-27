На окупованих територіях частішають випадки грабежів цивільного населення — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n187703-na-okupovanyh-terytoriyah-chastishaut-vypadky-grabejiv-cyvilnogo-naselennya-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зросла кількість випадків пограбування місцевих жителів з боку представників окупаційних військ.
Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям — місцевих жителів звинувачують у «нелояльності» та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їхні помешкання.
Причиною тому, крім «загадковості російської душі», є низька дисципліна в зс рф через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства, — наголошують у ЦНС. — В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в кремль, адже в регіоні й так панують «антиросійські настрої».