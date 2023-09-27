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Ракурс
Рашисти частіше грабують жителів тимчасово окупованих територій, фото: GuildHall

На окупованих територіях частішають випадки грабежів цивільного населення — ЦНС

27 вер 2023, 18:54
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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зросла кількість випадків пограбування місцевих жителів з боку представників окупаційних військ.


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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям — місцевих жителів звинувачують у «нелояльності» та допомозі Силам оборони України, після чого грабують їхні помешкання.

Причиною тому, крім «загадковості російської душі», є низька дисципліна в зс рф через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства, — наголошують у ЦНС. — В результаті нинішньої ситуації окупаційна адміністрація навіть поскаржилась в кремль, адже в регіоні й так панують «антиросійські настрої».

Джерело: Ракурс


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