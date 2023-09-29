Армия рф строит новую линию укреплений вблизи Бердянска. Фото:

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Російська армія зміцнює оборонні рубежі в окупованих районах Запорізької області.

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Зокрема, ворог посилює оборону Токмака та вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська. Тим часом підрозділи Сил оборони України продовжують працювати на тактичному рівні в Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине. Про це заявила розвідка Естонії, передає ERR.

Зазначається, що українські військові на південному напрямку розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка та Вербове. Основну роботу зараз виконує піхота. Бо саме для штурму укріплених позицій добре підходять тактичні групи, яких підтримує артилерія. А мінні поля, облаштовані окупантами, все ще продовжують сковувати просування техніки ЗСУ.

Нагадаємо, 27 вересня в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ, схоже, прорвали лінію оборони росіян на ділянці Роботине-Вербове. А так звані російські воєнкори кажуть, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення — так звані «зуби дракона» на лінії Роботино-Вербове.

Джерело: ERR