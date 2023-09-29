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Армия рф строит новую линию укреплений вблизи Бердянска. Фото:
Армия рф строит новую линию укреплений на пути к Бердянску — эстонская разведкаhttps://racurs.ua/n187783-armiya-rf-stroit-novuu-liniu-ukrepleniy-na-puti-k-berdyansku-estonskaya-razvedka.htmlРакурс
Російська армія зміцнює оборонні рубежі в окупованих районах Запорізької області.
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Зокрема, ворог посилює оборону Токмака та вибудовує нову лінію укріплень на шляху до Бердянська. Тим часом підрозділи Сил оборони України продовжують працювати на тактичному рівні в Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине. Про це заявила розвідка Естонії, передає ERR.
Зазначається, що українські військові на південному напрямку розширили і зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка та Вербове. Основну роботу зараз виконує піхота. Бо саме для штурму укріплених позицій добре підходять тактичні групи, яких підтримує артилерія. А мінні поля, облаштовані окупантами, все ще продовжують сковувати просування техніки ЗСУ.
Нагадаємо, 27 вересня в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ, схоже, прорвали лінію оборони росіян на ділянці Роботине-Вербове. А так звані російські воєнкори кажуть, що українські війська вже пройшли мінні поля та протитанкові укріплення — так звані «зуби дракона» на лінії Роботино-Вербове.
Джерело: ERR
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