Бой пехотинцев ВСУ под прикрытием Bradley и Leopard показали на видео

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Бой пехотинцев ВСУ под прикрытием Bradley и Leopard. Фото:
Бой пехотинцев ВСУ под прикрытием Bradley и Leopard показали на видеоhttps://racurs.ua/n187785-boy-pehotincev-vsu-pod-prikrytiem-bradley-i-leopard-pokazali-na-video.htmlРакурс
Активні бойові дії тривають на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області.
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На одній із ділянок фронту українська піхота працює під прикриттям «броні» — бійців страхують бойова машина піхоти Bradley та танк Leopard. Відео бою з російськими окупантами 47-ма окрема механізовану бригаду ЗСУ 29 вересня опублікувала в Facebook.
Танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхота та їх техніку, а й грають психологічну роль «броня» прикриває, — стверджують бійці 47 ОМБр.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео того, як рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» знищила два російських танки та гаубицю загальною вартістю понад 7 млн дол.
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