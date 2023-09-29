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Ракурс
Бій піхотинців ЗСУ під прикриттям Bradley та Leopard. Фото: Генштаб

Бій піхотинців ЗСУ під прикриттям Bradley та Leopard показали на відео

29 вер 2023, 22:50
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Активні бойові дії тривають на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області.


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На одній із ділянок фронту українська піхота працює під прикриттям «броні» — бійців страхують бойова машина піхоти Bradley та танк Leopard. Відео бою з російськими окупантами 47-ма окрема механізовану бригаду ЗСУ 29 вересня опублікувала в Facebook.

Танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхота та їх техніку, а й грають психологічну роль «броня» прикриває, — стверджують бійці 47 ОМБр.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео того, як рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» знищила два російських танки та гаубицю загальною вартістю понад 7 млн дол.

Джерело: Ракурс


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