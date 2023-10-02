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Защитники Украины уничтожили уже более 279 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

510 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 окт 2023, 08:52
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 279 тис. 80 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 717 танків;
  • 9 тис. бойових броньованих машин;
  • 6 тис. 525 одиниць артилерійських систем;
  • 801 одиницю РСЗВ;
  • 540 одиниць засобів ППО;
  • 316 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 5 тис. 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 529 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 8 тис. 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 938 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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