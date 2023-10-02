Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України знищили вже понад 279 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
510 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n187848-510-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 279 тис. 80 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 717 танків;
- 9 тис. бойових броньованих машин;
- 6 тис. 525 одиниць артилерійських систем;
- 801 одиницю РСЗВ;
- 540 одиниць засобів ППО;
- 316 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 5 тис. 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 529 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 8 тис. 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 938 одиниць спеціальної техніки.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...