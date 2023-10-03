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Владимир Зеленский пообщался с офицерами бригад. Фото:
Зеленский посетил бригады, воюющие на одном из самых горячих направленийhttps://racurs.ua/n187902-zelenskiy-posetil-brigady-vouuschie-na-odnom-iz-samyh-goryachih-napravleniy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з бійцями Сил оборони.
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Глава держави відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який зараз є одним із «найгарячіших». Зеленський поспілкувався з офіцерами 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це президент 3 жовтня повідомив у Facebook.
З комбригами й комбатами він обговорив оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби бійців й підрозділів.
Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви — міць! Дякую за службу! — написав глава держави.
Нагадаємо, 4 вересня Володимир Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині. Президент провів важливі доповіді, обговорив проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації військових.
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