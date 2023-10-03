Володимир Зеленський поспілкувався з офіцерами бригад. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n187902-zelenskyy-vidvidav-brygady-yaki-vouut-na-odnomu-z-naygaryachishyh-napryamkiv.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з бійцями Сил оборони.

.

Глава держави відвідав підрозділи, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який зараз є одним із «найгарячіших». Зеленський поспілкувався з офіцерами 103-ї окремої бригади територіальної оборони, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Про це президент 3 жовтня повідомив у Facebook.

З комбригами й комбатами він обговорив оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання та потреби бійців й підрозділів.

Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви — міць! Дякую за службу! — написав глава держави.

Нагадаємо, 4 вересня Володимир Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині. Президент провів важливі доповіді, обговорив проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації військових.