Володимир Зеленський відвідав бойові бригади на Донеччині

Володимир Зеленський 4 вересня відвідав бойові бригади на Донеччині.

.

Глава держави провів важливі доповіді, обговорив проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів.

Вісім бригад за цей день. Кожна особлива, але всі потужні! Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання «Донецьк». Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів. Вісім бригад за цей день. Кожна особлива, але всі потужні! — прокоментував поїздку Зеленський.