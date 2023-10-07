Взорванный в Новой Каховке коллаборант Малов умер

Коллаборант Владимир Малов, фото: ТСН

https://racurs.ua/n188054-vzorvannyy-v-novoy-kahovke-kollaborant-malov-umer.html

Ракурс

У лікарні помер колаборант Володимир Малов, автомобіль з яким раніше сьогодні підірвали у тимчасово окуповані Новій Каховці.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, близько 15.00 повідомили російські ЗМІ.

Малов був «секретарем» «місцевого відділення» російської партії влади «Єдина росія». Після підриву його автівки, який стався близько 9.30, Малова госпіталізували у тяжкому стані.