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Ракурс
Колаборант Володимир Малов, фото: ТСН

Підірваний у Новій Каховці колаборант Малов помер

7 жов 2023, 18:32
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У лікарні помер колаборант Володимир Малов, автомобіль з яким раніше сьогодні підірвали у тимчасово окуповані Новій Каховці.


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Про це сьогодні, 7 жовтня, близько 15.00 повідомили російські ЗМІ.

Малов був «секретарем» «місцевого відділення» російської партії влади «Єдина росія». Після підриву його автівки, який стався близько 9.30, Малова госпіталізували у тяжкому стані.

Медики зробили все можливе, проте поранення та травми були надто важкими, — прокоментував смерть Малова так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, пообіцявши «матеріальну підтримку» родичам загиблого колаборанта.

Джерело: Ракурс


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