Підірваний у Новій Каховці колаборант Малов помер

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Колаборант Володимир Малов, фото: ТСН
Підірваний у Новій Каховці колаборант Малов померhttps://racurs.ua/ua/n188054-pidirvanyy-u-noviy-kahovci-kolaborant-malov-pomer.htmlРакурс
У лікарні помер колаборант Володимир Малов, автомобіль з яким раніше сьогодні підірвали у тимчасово окуповані Новій Каховці.
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Про це сьогодні, 7 жовтня, близько 15.00 повідомили російські ЗМІ.
Малов був «секретарем» «місцевого відділення» російської партії влади «Єдина росія». Після підриву його автівки, який стався близько 9.30, Малова госпіталізували у тяжкому стані.
Медики зробили все можливе, проте поранення та травми були надто важкими, — прокоментував смерть Малова так званий «губернатор» окупованої Херсонщини Володимир Сальдо, пообіцявши «матеріальну підтримку» родичам загиблого колаборанта.
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