Рашисты разместили военный госпиталь в многоквартирном доме с гражданскими в Лисичанске

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Россияне продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями, фото: «5 канал»
Рашисты разместили военный госпиталь в многоквартирном доме с гражданскими в Лисичанскеhttps://racurs.ua/n188058-rashisty-razmestili-voennyy-gospital-v-mnogokvartirnom-dome-s-grajdanskimi-v-lisichanske.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.
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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.
Крім того, рашисти використовують для розміщення своїх поранених військових цивільні лікарні.
У населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ, — зазначають у Генштабі.
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