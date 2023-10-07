Рашисты разместили военный госпиталь в многоквартирном доме с гражданскими в Лисичанске

Россияне продолжают размещать военные госпитали в домах с мирными жителями, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n188058-rashisty-razmestili-voennyy-gospital-v-mnogokvartirnom-dome-s-grajdanskimi-v-lisichanske.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти використовують для розміщення своїх поранених військових цивільні лікарні.