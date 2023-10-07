Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями, фото: «5 канал»

Рашисти розмістили військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з цивільними у Лисичанську

7 жов 2023, 20:28
999

Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.


.

Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти використовують для розміщення своїх поранених військових цивільні лікарні.

У населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів