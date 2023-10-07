Рашисти розмістили військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з цивільними у Лисичанську

Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями, фото: «5 канал»
Рашисти розмістили військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з цивільними у Лисичанськуhttps://racurs.ua/ua/n188058-rashysty-rozmistyly-viyskovyy-shpytal-u-bagatokvartyrnomu-budynku-z-cyvilnymy-u-lysychansku.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.
.
Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.
Крім того, рашисти використовують для розміщення своїх поранених військових цивільні лікарні.
У населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області окупанти перемістили хворих цивільних людей з лікарні у приватні будинки, що знаходяться поруч, з метою звільнення палат лікарні для прийому поранених військовослужбовців окупаційних військ, — зазначають у Генштабі.
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...