Рашисти розмістили військовий шпиталь у багатоквартирному будинку з цивільними у Лисичанську

Росіяни продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n188058-rashysty-rozmistyly-viyskovyy-shpytal-u-bagatokvartyrnomu-budynku-z-cyvilnymy-u-lysychansku.html

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Російські окупанти продовжують розміщувати військові шпиталі в будинках з мирними жителями.

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Про це сьогодні, 7 жовтня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в місті Лисичанськ Луганської області російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь в багатоквартирному будинку міста, де наразі проживає цивільне населення, — вказано в повідомленні.

Крім того, рашисти використовують для розміщення своїх поранених військових цивільні лікарні.