Задержана 36-летняя коллаборантка из Чернобаевки, фото: СБУ

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Контррозвідка СБУ затримала 36-річну жительку Чорнобаївки на Херсонщині, котра після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю, отримавши за це «привілей» щодо вільного пересування по території району.

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Також жінка була призначена до складу складу створеного ворогом місцевого «виборчкому» та виконувала вказівки москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що колаборантка обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь країни-агресора.

Під час таких «рейдів» колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та «вибивати» з них «підписи» на підтримку кремля, — зазначають у спецслужбі. — Після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

Триває розслідування.