Затримано жительку Чорнобаївки, яка під час окупації організовувала «референдум» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188152-zatrymano-jytelku-chornobayivky-yaka-pid-chas-okupaciyi-organizovuvala-referendum-foto.htmlРакурс
Контррозвідка СБУ затримала 36-річну жительку Чорнобаївки на Херсонщині, котра після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю, отримавши за це «привілей» щодо вільного пересування по території району.
Також жінка була призначена до складу складу створеного ворогом місцевого «виборчкому» та виконувала вказівки москви щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року. Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що колаборантка обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та «проголосувати» на користь країни-агресора.
Під час таких «рейдів» колаборантку супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та «вибивати» з них «підписи» на підтримку кремля, — зазначають у спецслужбі. — Після звільнення правобережної Херсонщини фігурантка тривалий час переховувалась від правосуддя. Проте співробітники СБУ все одно розшукали її та затримали.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
Триває розслідування.