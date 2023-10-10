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Россияне 10 октября массированно обстреливают Авдеевку, фото: Андрей Ермак

Рашисты массированно обстреливают Авдеевку из авиации и артиллерии

10 окт 2023, 17:56
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Російські загарбники сьогодні, 10 жовтня, завдають масованих ударів артилерією та авіацією по місту Авдіївка Донецької області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Терористи б‘ють по місту, житлових будинках, — наголосив Єрмак. — Тактика терору і геноциду — це інструмент російської армії.

Сьогодні вранці прес-служба Донецької ОВА повідомляла, що внаслідок обстрілів Авдіївки поранено двох людей.

Источник: Ракурс


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