Рашисти масовано обстрілюють Авдіївку з авіації та артилерії

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Росіяни 10 жовтня масовано обстрілюють Авдіївку, фото: Андрій Єрмак
Рашисти масовано обстрілюють Авдіївку з авіації та артилеріїhttps://racurs.ua/ua/n188154-rashysty-masovano-obstriluut-avdiyivku-z-aviaciyi-ta-artyleriyi.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 10 жовтня, завдають масованих ударів артилерією та авіацією по місту Авдіївка Донецької області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Терористи б‘ють по місту, житлових будинках, — наголосив Єрмак. — Тактика терору і геноциду — це інструмент російської армії.
Сьогодні вранці прес-служба Донецької ОВА повідомляла, що внаслідок обстрілів Авдіївки поранено двох людей.
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