Украина победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024

Украина победила Северную Македонию. Фото: УАФ

https://racurs.ua/n188299-ukraina-pobedila-severnuu-makedoniu-v-matche-otbora-na-evro-2024.html

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Національна Збірна України здобула свою третю перемогу в кваліфікації Євро-2024 з футболу.

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Матч проти Північної Македонії «синьо-жовті» виграли з рахунком 2:0. Номінальні господарі розпочали матч жваво й вже на 12-й хвилині голкіпер гостей змушений був відбивати удар Артема Довбика. Згодом українці змарнували кілька нагод забити, але на 30-й хвилині все ж відкрили рахунок зусиллям Георгія Судакова, якому допоміг рикошет — 1:0.

У другому таймі шанс мав забити Михайло Мудрик, але не зміг переграти воротаря. Потім Микола Матвієнко поцілив у поперечину. Судаков теж міг забити другий гол, але добре відіграв македонський воротар.

Однак м’яч все ж залетів вдруге у ворота суперника підопічних Сергія Реброва. Захисник київського «Динамо» Олександр Караваєв побачив, як голкіпер суперника вийшов з воріт та дальнім ударом поцілив у порожні ворота.

Зараз Україна перебуває на другому місці й випереджає Італію на три очки, а наступну гру проведе 17 жовтня на виїзді проти Мальти. Північна Македонія перебуває на четвертій сходинці й має ще зіграти матчі з Англією та Італією.

Нагадаємо, у серпні під час трансферного вікна голкіпер збірної України та донецького «Шахтаря» Анатолій Трубін перейшов до лісабонської «Бенфіки». З чемпіоном Португалії молодий український воротар уклав контракт на п’ять років.