Последствия российского ракетного удара по Запорожью, фото: МВД

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У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи у житловому будинку, що зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 18 жовтня.

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Водночас рятувальники продовжують розбирати аварійні конструкції. Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє прес-служба МВС України.

рф вдарила по місту ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з 3 до 5 поверху. Пошукова операція тривала понад 20 годин, — вказано в повідомленні.

В результаті російської ракетної атаки загинули п’ятеро осіб, ще п’ятьох було травмовано.

Рятувальники також виявили під завалами переляканого котика, якого вивільнили та передали господарю, — зазначають у МВС. — Робота ускладнювалася постійними повітряними тривогами. Крім того, існувала загроза обвалу конструкцій.

Зазначається, що поліцейські зібрали докази воєнного злочину країни-окупанта. Правова кваліфікація події — ч. 1 та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.