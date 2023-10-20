Зеленский и Залужный посетили Херсонскую область. Фото: ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний відвідали Херсонщину.

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Командування сьогодні, 20 жовтня, провело нараду щодо фронту. Ключовим питанням була ситуація на основних напрямках — Авдіївський та Куп’янський напрямки, південний фронт. Про це глава держави повідомив у Facebook.

В Офісі президента зазначили, що Зеленському доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці окупантів. На нараді також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку.

Також український президент провів нараду з бійцями Державної прикордонної служби України. Наголосив, що сьогодні відзначають 20 років з дня заснування розвідки ДПСУ.

Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть — міцну службу. Двадцять років, із яких майже десять років — це війна проти окупанта, — написав президент.

А після поїздки на Херсонщину президент відвідав Миколаїв. Зеленському доповіли про ситуацію з відновленням водо- та газопостачання в звільнених населених пунктах, із водопостачанням Миколаєва, а також загалом про підготовку до опалювального сезону.

Зеленський також заслухав доповідь про безпекову обстановку в Чорному морі, зокрема про загрози судноплавству, створені Росією, прикриття портової інфраструктури та результати роботи «зернового коридору».

Нагадаємо, 19 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний побував на Авдіївському та Купʼянському напрямках, де російські загарбники продовжують наступ.