Залужний з’їздив на Авдіївський і Купʼянський напрямки

https://racurs.ua/ua/n188472-zalujnyy-z-yizdyv-na-avdiyivskyy-i-kup-yanskyy-napryamky-video.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний побував на Авдіївському та Купʼянському напрямках. Окупаційна армія росії все ще намагається прорвати оборону та оточити Авдіївку. На Купʼянському напрямку загарбники продовжують наступ, захисники України тримають оборону в надскладних умовах.

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На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз — це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Попри все, наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника, — вказав Залужний у Фейсбук.

Він додав, що разом з командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, вдалося визначити послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки.