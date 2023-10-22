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Рашисты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Корреспондент.нет»

Шесть ударных беспилотников и управляемую авиаракету уничтожили силы ПВО за ночь (ИНФОГРАФИКА)

22 окт 2023, 09:06
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Російські загарбники у ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього було зафіксовано:

  • вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області рф та тимчасово окупованої Донеччини;
  • запуск керованої авіаційної ракети Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;
  • запуск двох БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та трьох ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Силами ППО знищено чотири повітряні цілі:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;
  • три ударні БПЛА «Shahed-136/131».

Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу «Ланцет», — додають у Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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