Рашисты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/n188553-shest-udarnyh-bespilotnikov-i-upravlyaemuu-aviaraketu-unichtojili-sily-pvo-za-noch-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники у ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього було зафіксовано:

вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області рф та тимчасово окупованої Донеччини;

запуск керованої авіаційної ракети Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;

запуск двох БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та трьох ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Силами ППО знищено чотири повітряні цілі:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

три ударні БПЛА «Shahed-136/131».