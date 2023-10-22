Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, фото: «Корреспондент.нет»
Шесть ударных беспилотников и управляемую авиаракету уничтожили силы ПВО за ночь (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188553-shest-udarnyh-bespilotnikov-i-upravlyaemuu-aviaraketu-unichtojili-sily-pvo-za-noch-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники у ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього було зафіксовано:
- вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області рф та тимчасово окупованої Донеччини;
- запуск керованої авіаційної ракети Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;
- запуск двох БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та трьох ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
Силами ППО знищено чотири повітряні цілі:
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- три ударні БПЛА «Shahed-136/131».
Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу «Ланцет», — додають у Повітряних силах.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...