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Шість ударних безпілотників та керовану авіаракету знищили сили ППО за ніч (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188553-shist-udarnyh-bezpilotnykiv-ta-kerovanu-aviaraketu-znyschyly-syly-ppo-za-nich-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники у ніч на сьогодні, 22 жовтня, атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього було зафіксовано:
- вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області рф та тимчасово окупованої Донеччини;
- запуск керованої авіаційної ракети Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області;
- запуск двох БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та трьох ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» з району мису Чауда (тимчасово окупований Крим).
Силами ППО знищено чотири повітряні цілі:
- одну керовану авіаційну ракету Х-59;
- три ударні БПЛА «Shahed-136/131».
Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу «Ланцет», — додають у Повітряних силах.
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