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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА
Рашисты ночью ударили по Станиславу на Херсонщине, повреждены 30 домов (ФОТО)https://racurs.ua/n188558-rashisty-nochu-udarili-po-stanislavu-na-hersonschine-povrejdeny-30-domov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, вдарили по Станіславу на Херсонщині.
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В результаті пошкоджені понад 30 житлових будинків, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону, — зазначають в ОВА. — Власникам пошкоджених будинків видаються ремкомплекти. Триває відновлення електрики.
Крім того, близько 10.30 ворог випустив чотири керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району.
На щастя, без жертв, — наголошують в ОВА.
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