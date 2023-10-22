Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, вдарили по Станіславу на Херсонщині.

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В результаті пошкоджені понад 30 житлових будинків, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону, — зазначають в ОВА. — Власникам пошкоджених будинків видаються ремкомплекти. Триває відновлення електрики.

Крім того, близько 10.30 ворог випустив чотири керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району.