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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Рашисти вночі вдарили по Станіславу на Херсонщині, пошкоджені 30 будинків (ФОТО)

22 жов 2023, 11:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня, вдарили по Станіславу на Херсонщині.


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В результаті пошкоджені понад 30 житлових будинків, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону, — зазначають в ОВА. — Власникам пошкоджених будинків видаються ремкомплекти. Триває відновлення електрики.

Крім того, близько 10.30 ворог випустив чотири керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району.

На щастя, без жертв, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського обстрілу, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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