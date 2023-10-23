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Защитники Украины ликвидировали более 294 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

870 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

23 окт 2023, 08:56
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 294 тис. 700 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 93 танки;
  • 9 тис. 653 бойові броньовані машини;
  • 7 тис. 57 одиниць артилерійських систем;
  • 825 одиниць РСЗВ;
  • 551 одиницю засобів ППО;
  • 320 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 345 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 536 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 419 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 998 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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