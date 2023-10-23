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Захисники України ліквідували вже понад 294 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
870 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188581-870-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 294 тис. 700 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 93 танки;
- 9 тис. 653 бойові броньовані машини;
- 7 тис. 57 одиниць артилерійських систем;
- 825 одиниць РСЗВ;
- 551 одиницю засобів ППО;
- 320 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 345 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 536 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 419 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 998 одиниць спеціальної техніки.
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