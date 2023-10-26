Ракурсhttps://racurs.ua/
Киев выделил миллиард на нужды украинских морпехов
Киев выделил миллиард на нужды украинских морпеховhttps://racurs.ua/n188703-kiev-vydelil-milliard-na-nujdy-ukrainskih-morpehov.htmlРакурс
Громада Києва продовжує допомагати українським захисникам.
.
Міська громада Києва виділила 1 млрд грн на потреби угрупування Морської піхоти Збройних сил України.
Про це повідомив командир роти ударних БпАК «ПТАХИ МАДЯРА» у своєму Telegram.
За надання допомоги проголосувало 76 міських депутатів, проти — жоден. На які саме потреби буде спрямована грошова допомога — невідомо.
Раніше Роберт Бровді (позивний «Мадяр») оголошував великий збір на закупівлю штурмових човнів та швидкісних двигунів для українських морпіхів.
«Мілітарний» у серпні повідомляв, що Головне управління розвідки отримає 250 млн грн з міського бюджету Києва.
Про те, що 26 жовтня на позачерговому засіданні з бюджету столиці України виділили ще майже 1,5 млрд грн тим, хто захищає сьогодні Україну та її громадян, сказав й мер Віталій Кличко.
У своїх соцмережах він повідомив, що Київ у 2023 році передбачив та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн, з них 1,2 млрд виділили додатково на позачерговому засіданні 3 жовтня.
І сьогодні до цієї суми додамо ще майже 1,5 млрд. (Із них 300 млн бюджетна комісія сьогодні вранці, зокрема, додала на фінансування програми «Захисник Києва»)
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...